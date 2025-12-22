Raúl Jiménez Anotó el Gol del Triunfo del Fulham e Igualó Récord de Penales en Premier League

Este lunes 22 de diciembre el delantero mexicano Raúl Jiménez anotó el gol del triunfo en el partido Fulham vs Nottingham Forest, en la jornada 13 de la Premier League. Pero además de eso, el 1-0 sirvió al futbolista para igualar una importante marca histórica.

La primera parte del partido fue trabada, con demasiado forcejeo de los equipos en zonas intrascendentes y pocas emociones en ambas porterías. El Fulham no podía hacer que pesara su condición de local, pese al apoyo de sus entusiastas seguidores.

Fue hasta el minuto 44 que el silbante concedió una pena máxima al Fulham, luego de una falta en el área del brasileño Douglas Luiz sobre el atacante Kevin. La posibilidad de gol entusiasmo a los fanáticos locales.

Un minuto después, al 45, Raúl Jiménez engañó al arquero John Victor y mandó el 1-0 a las redes, para mover la pizarra y también para igualar un importante record en la Premier League.

Gol de Raúl Jiménez hoy da triunfo al Fulham e iguala récord en la Premier League

Raúl Jiménez ya está en el libro de oro de la historia del futbol inglés: anotó por undécima vez en 11 intentos desde el punto penal, para una efectividad del 100 por ciento. Sólo el delantero mexicano y el marfileño Yaya Touré (ya retirado) han hecho efectivos 11 de 11 penaltis en la Premier League.

Así que en caso de que Jiménez haga efectivo su penal 12 en fechas próximas, superará a Touré y al mismo tiempo impondrá una nueva marca histórica que tardará en ser igualada. Luego de igualar el récord, el artillero mexicano declaró que quiere seguir cobrando los penales para su equipo:

Me gusta tener la presión de los penaltis. Nunca he fallado. Estoy muy contento por eso y quiero seguir así. Si hay más penaltis por venir, entonces estaré allí

Ya en la segunda parte, el Nottingham Forest fue en busca del empate pero se estrelló con el muro defensivo de los Cottagers (como se conoce al conjunto del Fulham).

El Fulham pudo aumentar la ventaja, pero Raúl Jiménez y Kevin desaprovecharon las opciones de gol que tuvieron, así que su equipo acabó el partido con cierta tensión ante la posibilidad de que lo igualaran.

Luego de 90 minutos, el árbitro decretó con su silbato que ya no había tiempo para más acciones y el Fulham se quedó con los tres puntos gracias a la pena máxima concretada por Raúl Jiménez.

Con la victoria, el Fulham llegó a 23 unidades y escaló a la posición número 13, mientras que el Nottingham Forest se estancó en la posición 17 con 18 unidades.

