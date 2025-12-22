Cuba Se Queja Por su Exclusión de la Serie del Caribe, Luego del Cambio de Sede

Luego de que se cambió la sede de la Serie del Caribe 2026, de Venezuela a México, la selección de Cuba no ha sido invitada. Ante eso, la Federación Cubana de Beisbol y Softbol tachó de "irrespetuosa" su exclusión del torneo.

Inicialmente, la Serie del Caribe 2026 se iba a llevar a cabo en Venezuela pero se cambió la sede porque los representativos de varias naciones manifestaron su preocupación por problemas de logística, al considerar que ese país no ofrece las garantías necesarias debido a la situación política y militar que atraviesa, derivadas del conflicto con Estados Unidos.

Ante ello, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció la semana pasada que Guadalajara será la nueva sede del torneo, del 1 al 7 de febrero. Así que eso marca el regreso del evento a la Perla Tapatía, donde se celebró en el año 2018.

¿Cuba Fuera de la Serie del Caribe 2026? Federación responde por posible exclusión

Como consecuencia de esa medida, la Federación Cubana de Beisbol y Softbol expresó su rechazo a la exclusión de su equipo:

El cambio de escenario no justifica la no participación de Cuba, que, además, merece y exige un trato respetuoso, máxime tratándose de una situación tan sensible para nuestro deporte

Y también señaló que aunque la invitación recibida para participar en el clásico invernal "se generó desde Venezuela, en su condición de sede original de esta edición, fue avalada por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), rectora del torneo".

En ese mismo sentido agregó que "esa entidad no ha sostenido comunicación alguna con la Federación Cubana de Beisbol y Softbol sobre una decisión tan importante, que echa por tierra los compromisos establecidos y el diseño aprobado por nuestro país para asumirlo".

Ante la negativa de México, Puerto Rico y República Dominicana de asistir y a menos de dos meses para que arranque el torneo, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) tomó la decisión de cambiar la sede y ahora será México el país que albergue la competición.

