Raúl Jiménez Explota Tras Abucheos en Torreón: “Así es Difícil Jugar de Local”

La Selección Mexicana cerró una noche amarga en Torreón tras empatar 0-0 frente a Uruguay, pero no solo por el resultado. Al finalizar el partido, Raúl Jiménez habló con evidente molestia por el ambiente que vivieron en el TSM Corona, donde los abucheos y gritos ofensivos marcaron buena parte del encuentro.

“Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, que griten ‘fuera Vasco’ y que insulten al portero. Tal vez por eso siempre se llevan los partidos a Estados Unidos”, afirmó el atacante, dejando ver la frustración que generó la reacción del público.

Noticia relacionada: Sinner Vuelve a Reinar en Turín: Supera a Alcaraz y Conquista su Segundo ATP Finals Consecutivo

Video: "Piensen en el Gran País que Representan", Sheinbaum a Selección Mexicana por Mundial 2026

La Selección mantiene números preocupantes contra rivales de Conmebol: solo una victoria en sus últimos diez partidos, algo que incrementó el descontento de la afición y tensó aún más el ambiente del encuentro.

Edson Álvarez también lanzó un mensaje irónico

Rumbo al vestidor, Edson Álvarez no se guardó el malestar y, en tono sarcástico, comentó:

“Qué lindo es estar en casa, eh… qué lindo es estar en casa así.”

Un reflejo claro de lo que sintieron los jugadores dentro del campo ante la hostilidad del público.

Erick Sánchez pide unión para salir adelante

Por su parte, Erick Sánchez señaló que al interior de la Selección no logran comprender la razón de los insultos y gritos, y que a pesar de; “jugarle al tú por tú a una selección como Uruguay”, no entienden ese malestar, sin embargo destacó que lo más importante será mantenerse unidos.

“No terminamos de entender ciertas cosas, pero estamos conscientes de que tenemos que trabajar. La unión entre cuerpo técnico, jugadores y staff es lo que nos va a sacar adelante”, declaró el mediocampista.

Lo que viene para el Tri

Tras el tenso empate, México viajará a Estados Unidos, donde el próximo martes enfrentará a Paraguay, en otro duelo amistoso previo al arranque de actividades rumbo a 2026.

Historias destacadas: