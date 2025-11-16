Sinner Vuelve a Reinar en Turín: Supera a Alcaraz y Conquista su Segundo ATP Finals Consecutivo

Jannik Sinner cerró una temporada inolvidable al proclamarse campeón de las ATP Finals 2025 en Turín, donde volvió a imponerse a Carlos Alcaraz en una final más de su intensa rivalidad. El italiano se llevó la victoria por 6-7 y 5-7, conservando el título que ya había ganado el año pasado.

Este fue el sexto enfrentamiento entre ambos en lo que va del año, todos ellos en finales, lo que refleja el dominio compartido que ejercen en el circuito. Aunque Alcaraz llegó como número uno del mundo y compitió a gran nivel, terminó cediendo en puntos clave. El murciano también presentó molestias físicas durante el encuentro y requirió asistencia médica, lo que añadió tensión al duelo, pero no le impidió terminar la temporada como líder del ranking ATP.

Con este resultado, Sinner derrotó oficialmente por segunda vez en 2025 a Alcaraz, tras su triunfo en Wimbledon, sumando además aquella victoria no oficial en el Six Kings Slams de Arabia Saudita. Por su parte, Alcaraz termina el año con un palmarés imponente: campeón de Roland Garros, US Open, Roma y Cincinnati, reafirmando su enorme consistencia.

En el historial entre ambos, ya con 16 enfrentamientos, Alcaraz sigue arriba con 10 victorias, pero Sinner recorta distancias al alcanzar su sexto triunfo ante el español.

El italiano, además, confirma su fortaleza en Turín: hace un año superó a Taylor Fritz coronándose en las ATP Finals, mientras que en 2023 también llegó al partido por el título, aunque en aquella ocasión perdió frente a Novak Djokovic.

Con este nuevo título, Sinner no solo retiene la corona, sino que reafirma su estatus como uno de los jugadores más determinantes y peligrosos del planeta.

