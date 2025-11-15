¿Cuándo y Dónde Ver el Partido México vs Portugal de los Cuartos de Final del Mundial Sub-17?

La Selección Mexicana no tuvo la mejor de las actuaciones durante la Fase de Grupos del Mundial Sub-17, el cual se disputa en Qatar. De hecho, el combinado nacional apenas pudo clasificar a los Dieciseisavos de Final, esto gracias a que el certamen permitía que los ocho mejores terceros lugares, avanzaran. Ya en la ronda de eliminación directa, México logró derrotar en penales a Argentina y ahora se verá las caras ante Portugal en los Octavos de Final.

Portugal se impuso a Bélgica en la ronda anterior y fue segundo lugar del Grupo B. El partido de México vs Portugal ya tiene fecha y horario definidos. Aquí te decimos cuándo y dónde podrás ver en vivo el encuentro que definirá cuál de estas dos selecciones seguirá adelante en el Mundial Sub-17.

¿Cuándo juega México vs Portugal los Octavos de Final del Mundial Sub-17?

El partido de México vs Portugal se jugará el próximo martes 18 de noviembre a las 7:00 horas (tiempo del centro de México) en el Campo 3 de la Aspire Zone en Qatar. Ese día se definirá cuál de estos dos equipos avanza a la ronda de los Cuartos de Final, lo cual convertirá al vencedor en uno de los mejores ocho conjuntos del Mundial Sub-17.

¿Dónde ver en vivo México vs Portugal del Mundial Sub-17?

El partido de México vs Portugal, correspondiente a los Octavos de Final del Mundial Sub-17, lo podrás ver completamente en vivo a través de ViX.

