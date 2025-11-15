¿El Partido América vs LA Galaxy Pasa Gratis Hoy? Horario y Canal para Ver En Vivo el Amistoso

No hay actividad en la Liga MX debido a la última Fecha FIFA del año, pero Las Águilas de André Jardine tienen actividad y para todas las personas que quieran saber a qué hora juega el América vs LA Galaxy y dónde ver el partido hoy, acá te decimos el horario y canal que pasa la transmisión en vivo por tv y online del encuentro amistoso este sábado 15 de noviembre 2025.

Luego de disputarse la última jornada de la fase regular, en una nota ya te dijimos qué equipos están clasificados a la Liguilla, al Play In y quiénes ya fueron eliminados del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. De igual forma, te contamos las fechas y horarios en que se van a jugar los partidos del Play In.

¿A qué hora es el partido amistoso del América vs LA Galaxy hoy 15 de noviembre 2025?

El amistoso del América contra el Galaxy ya tiene horario definido. El partido se juega a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 15 de noviembre. El juego se va a llevar a cabo en el Estadio Dignity Health Sports Park, recinto ubicado en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Para este partido amistoso el América llega con varias bajas entre lesiones y jugadores convocados a su selección para la Fecha FIFA de noviembre 2025. Algunas de las ausencias son Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez, entre otros.

¿Dónde ver América vs LA Galaxy en vivo online?

El partido amistoso América vs Galaxy no va a tener transmisión en vivo gratis. La única opción para ver el juego será a través de TUDN, señal disponible solamente para quienes contratado algún servicio de TV de paga.

El América vs LA Galaxy también se puede ver en vivo online a través de ViX Premium, app de streaming que requiere de suscripción.

Una vez disputado el partido amistoso contra Los Angeles Galaxy, el América volver a la CDMX para preparar su debut en la Liguilla de la Liga MX 2025, donde en Cuartos de Final va a enfrentar a Rayados de Monterrey, en horario y fecha aún por confirmar.

