Pachuca Hace Oficial la Llegada Como Director Técnico de Esteban Solari

El Club Pachuca tiene nuevo timonel. A tan solo unos días de su duelo frente a Pumas en el Play-In del Apertura 2025, el conjunto hidalguense anunció la llegada del argentino Esteban Solari como su nuevo director técnico. La contratación se hizo oficial este viernes 14 de noviembre, por medio de un video, en las redes sociales de los Tuzos.

"¡Bienvenido, comandante Esteban!", publicó el conjunto hidalguense en X, además de describir la misión como "Solaris 1", con un "aterrizaje exitoso".

Solari toma el mando tras la destitución de Jaime Lozano, quien dejó al equipo luego de una etapa marcada por la irregularidad y los malos resultados. Bajo su gestión, los Tuzos sumaron seis victorias, cuatro empates y siete derrotas, quedando en la novena posición general y sin lograr asegurar su boleto directo a la Liguilla. Además, el club fue eliminado sin puntos en el Mundial de Clubes, lo que terminó de inclinar la balanza en su contra.

El nuevo técnico argentino no es ajeno al futbol mexicano. Durante su etapa como jugador, Solari vistió la camiseta de los Pumas de la UNAM, donde dejó una grata impresión entre 2007 y 2008, anotando 25 goles y formando una dupla recordada con Ignacio Scocco. Ahora, el destino lo coloca frente a su exequipo en un partido decisivo por la permanencia en el torneo.

Antes de llegar a Pachuca, Solari dirigió al Everton de Viña del Mar, al que logró clasificar a la Copa Sudamericana, y también tuvo un breve paso por Godoy Cruz en Argentina.

El técnico contará con muy poco tiempo para preparar el duelo frente a Pumas, programado para el 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo, donde se definirá quién continúa en la lucha por la Liguilla del Apertura 2025. Con la llegada de Esteban Solari, los Tuzos apuestan por conocimiento del entorno y un enfoque formativo que busca regresar al club a los primeros planos del futbol mexicano.

