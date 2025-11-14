¿Dónde Ver México vs Uruguay? Horario y Canal que Pasa el Partido Amistoso Rumbo al Mundial 2026

En medio de críticas por los recientes resultados, sobre todo luego de la goleada sufrida ante Colombia, el técnico Javier Aguirre espera que la Selección Mexicana ofrezca una buena demostración de futbol ante su similar de Uruguay, en partido de preparación rumbo al Mundial 2026.

En la víspera del encuentro, “El Vasco” aseguró que confía en que sus pupilos saquen el coraje y el talento para contrarrestar la garra charrúa: "¿Qué veremos contra Uruguay? Yo espero ver un equipo mexicano que se sienta local, que se venga arriba en el estado anímico y que desarrolle un juego con el cual hemos venido progresando"

Y en el mismo sentido, el timonel del tricolor agregó que espera un México “que quiera la pelota, que esté a la altura de la intensidad que pueda poner Uruguay, que en eso estemos igual que ellos. Un equipo que nos deje a todos satisfechos, empezando por mí".

El partido México vs Uruguay será una buena prueba para Aguirre y sus convocados, sobre todo porque habrá ausencias notables debido a las lesiones. Entre los tricolores habituales que no estarán para este duelo figuran Alexis Vega, Santi Gimenez, Julián Quiñones y César “Chino” Huerta, todos ellos delanteros.

En la convocatoria para enfrentar a Uruguay destaca el nombre de Armando “Hormiga” González, de las Chivas. El delantero se ganó el llamado de Aguirre gracias a que fue líder de goleo, junto con Paulinho y Joao Pedro, del Torneo Apertura 2025.

A México le hace falta un partido con las tres G (ganar, gustar y golear), luego de las sensaciones negativas que ha dejado en los compromisos recientes: Apenas en octubre fue goleado 4-0 por Colombia. Antes empató sin goles ante Japón y luego igualó 2-2 frente a Corea del Sur. Tampoco le fue muy bien con Ecuador, ya que no pasó del empate a un gol, justo hace un mes. Por tanto, el equipo tricolor lleva cuatro duelos sin saborear un triunfo.

¿Dónde Ver México vs Uruguay Hoy? Horario del partido amistoso 2025

El partido México vs Uruguay se jugará este sábado 15 de noviembre en el Estadio de Santos Laguna, en Torreón, Coahuila. La cita para que ruede el balón es a las 19:00 horas.

Si quieres ver el partido gratis, será a través de la señal de Canal 5. Otra opción es TUDN en televisión por cable. Si lo prefieres, también puedes seguirlo a través de la plataforma de streaming ViX Premium.

Hay que mencionar que el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, no llamó a algunas de sus figuras, como Federico Valverde o Darwin Nuñez, por diferentes motivos. En cambio, convocó a varios elementos que militan en la Liga MX: Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre (América), así como Santiago Mele (Monterrey), Santiago Homenchenko (Querétaro) y Juan Manuel Sanabria (Atlético de San Luis).

Con información de N+

RGC