¿Qué le Pasó a Sinner? Quedó Fuera el Favorito de Roland Garros 2026

El gran favorito Jannik Sinner quedó eliminado de Roland Garros, también conocido como el Abierto de Francia, en la segunda ronda.

Cabe destacar que Sinner llevaba una racha de 30 victorias consecutivas que se remontaba a febrero y se esperaba ampliamente que completara un Grand Slam de carrera al conquistar el único gran título que le faltaba en su trayectoria, sobre todo con el dos veces campeón vigente Carlos Alcaraz fuera por una lesión en la muñeca derecha.

Sinner se dobló sobre la cancha de arcilla en varias ocasiones, aparentemente exhausto, y casi ni siquiera corría a buscar pelotas a medida que avanzaba el partido, recurriendo a dejadas y a la táctica de saque y volea para intentar acortar los puntos.

Sinner sacaba para partido en el tercer set con 5-4 y 0-40 cuando se dobló sobre la cancha y luego caminó hacia su silla. Pidió asistencia y salió de la pista. Todo su atuendo celeste claro estaba empapado de sudor.

Tras perder el set 7-5, Sinner recibió atención médica y abandonó la pista. Le añadieron minerales a su bebida cuando regresó, pero Sinner no pudo recuperarse.

Recordemos que Sinner perdió por última vez el 19 de febrero en los cuartos de final del Abierto de Qatar. Había ganado cinco títulos Masters seguidos y casi no cedía sets.

"Hoy no encontraba ninguna energía": Jannik Sinner explica qué le pasó

Más tarde, el italiano Jannik Sinner negó que el calor estuviera en el origen de los problemas físicos que le llevaron a derrumbarse en la segunda ronda de Roland Garros y aseguró que ya se sentía mal desde primera hora de la mañana

Me encontré como si me golpeara contra un muro.

"Hoy no encontraba ninguna energía", dijo el número 1 del mundo tras caer frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en la segunda ronda de un torneo en el que era el indiscutible favorito.

Sinner afirmó que durante la primera parte del duelo jugó bien pese a no encontrarse en su mejor forma, señaló que trató de jugar puntos cortos y que tuvo bastante eficacia hasta que la situación se deterioró.

Hacía calor, pero no un calor insoportable. Creo que se podía jugar bastante bien. En realidad, no fue culpa del calor ni del clima. Simplemente fui yo hoy, son cosas que pasan".

Sinner aseguró que no conoce los motivos reales por los que tuvo ese bajó físico y aludió al poco tiempo de recuperación antes de llegar a París y a que pasó una mala noche.

En un Grand Slam siempre tienes un par de días en los que no estás en tu mejor momento. Hoy fue uno de esos".

Tampoco vio relación en lo que le sucedió en este partido y otras ocasiones en las que también atravesó problemas físicos.

En Shanghái la humedad era altísima y en Australia hacía muchísimo calor. En pista dura eso se siente más. Aquí se estaba bien, no era como si me estuviera muriendo de calor. Hoy fue un escenario completamente diferente.

Sinner reconoció que "es difícil de aceptar" que se pierda un partido que estaba a punto de cerrar, pero trató de ver el lado positivo: "Ahora tengo mucho tiempo para recuperarme antes de Wimbledon", dijo el italiano que también indicó que posiblemente no juegue ningún torneo antes del Gran Slam sobre hierba porque necesita "recuperar física y mentalmente".

"Ahora tengo que procesar lo que ha pasado aquí y buscarle el lado positivo para poder afrontar el resto de la temporada. Todavía quedan muchos torneos este año", señaló el italiano, que consideró "muy positiva" la gira de tierra en la que ha ganado los tres Masters 1,000, Montecarlo, Madrid y Roma.

Con información de N+, AP y EFE.

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