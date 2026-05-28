¿Qué le Pasó a Sinner? Quedó Fuera el Favorito de Roland Garros 2026

El italiano Jannik Sinner perdió la racha de 30 victorias consecutivas y quedó fuera de Roland Garros 2026

Jannik Sinner queda fuera de Roland Garros 2026Jannik Sinner queda fuera de Roland Garros 2026. Foto: EFE

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