Muere John Beam, Entrenador de Futbol Americano Colegial, Luego de Ser Baleado en Oakland

El entrenador de futbol americano universitario John Beam, quien apareció en la serie televisiva "Last Chance U", falleció luego de ser baleado en el campus, informó este viernes 14 de noviembre el Departamento de Policía de Oakland, que además indicó que un sospechoso ya fue arrestado.

La alcaldesa de Oakland, Barbara Lee, describió a Beam como un "gigante" y un mentor, educador y salvavidas para los jóvenes:

Durante más de 40 años, ha formado líderes dentro y fuera del campo, y nuestra comunidad está conmocionada junto a su familia

Noticia relacionada: Antonio Brown, Exestrella de la NFL, es Extraditado a EUA para Enfrentar Juicio por Balacera

Dos de los exjugadores que entrenó Beam, los hermanos Nahshon y Rejzohn Wright, ahora en la NFL con los Osos de Chicago y los Santoss de Nueva Orleans, expresaron su pesar en redes sociales después del tiroteo y antes de que se diera a conocer la noticia de su fallecimiento.

"Significas el mundo para mí", afirmó Rejzohn Wright en una publicación con una foto de Beam. Su hermano compartió una foto del entrenador junto a un emoji de corazón roto.

¿Quién era John Beam, entrenador colegial que murió baleado?

John Beam saltó a la fama por la serie "Last Chance U", producida por Netflix, sobre atletas colegiales que se esfuerzan por cambiar sus vidas. Las Águilas de Laney College, que eran entrenadas por Beam, fueron protagonistas de la temporada 2020.

En "Last Chance U" se pudo ver a un entrenador sumamente competitivo, pero que además parecía tener conexiones cercanas con sus jugadores.

Beam llegó a Laney College en el año 2004 como entrenador de corredores en el equipo de futbol americano. Y en el 2012 se convirtió en entrenador principal, ganando dos títulos de Liga. De acuerdo con su biografía en el sitio web del colegio, 20 de los jugadores que formó han llegado a la National Football League (NFL).

El tiroteo en el que Beam resultó herido ocurrió un día después de que un estudiante fuera baleado en la Escuela Secundaria Skyline de Oakland. El estudiante se encuentra en condición estable.

Historias recomendadas:

Con información de N+