Fue extraditado desde Dubái el exjugador estrella de la NFL, Antonio Brown, a Estados Unidos para ser juzgado por una balacera sucedida en una pelea a las afueras de un evento de boxeo en Miami a principios de 2025.

La Policía de Miami confirmó que luego de ejecutarse la orden de arresto en colaboración con la Fiscalía del Estado de Miami-Dade y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Brown fue localizado y detenido en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Brown fue extraditado y fichado en la cárcel del condado de Essex, Nueva Jersey, el jueves 6 de noviembre de 2025, donde permaneció detenido hasta su extradición a la cárcel del condado de Miami-Dade, según la policía de Miami y los registros penitenciarios.

¿Qué acusaciones tiene Antonio Brown?

El exreceptor Antonio Brown, de 37 años, enfrenta cargos de intento de homicidio tras ser acusado de arrebatarle una pistola a un miembro del personal de seguridad en un evento y disparar en dos ocasiones contra un hombre con quien había tenido una pelea a puñetazos esa misma noche, informó la policía.

La víctima, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, declaró a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

Pelea de box termina en balacera con Antonio Brown

Los registros policiacos mencionan que el 16 de mayo de 2025, la Policía de Miami respondió a una alerta en la zona de la Avenida Noreste 2 y la Calle 67, en el barrio de Little River, Miami. Al llegar, los agentes se encontraban celebrando un evento de boxeo amateur, organizado por el popular streamer Adin Ross.

¿Quién es Antonio Brown?

Antonio Brown pasó 12 años en la NFL, fue un receptor All-Pro que jugó por última vez en 2021 por Tampa Bay, pero pasó la mayor parte de su carrera con Pittsburgh.

Durante su trayectoria, Brown acumuló 928 recepciones para más de 12 mil yardas y 83 touchdowns.

Brown ha enfrentado varios problemas legales a lo largo de los años. Anteriormente, había sido acusado de agredir al conductor de camión de mudanzas. Asimismo, ha enfrentado varios cargos de violencia doméstica, incumplimiento de pago de manutención infantil y otros conflictos.

En 2021, durante un partido de Tampa Bay contra los Jets de Nueva York, Brown se quitó la camiseta, las hombreras y los guantes y salió corriendo del campo, lo que llevó a que los Buccaneers lo dieran de baja y puso fin a su carrera.

Con información de N+

