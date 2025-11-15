¿Qué Selecciones Nacionales Ya Tienen Su Boleto para la Copa del Mundo 2026?

El verano de 2026 será uno de los más memorables en el mundo del futbol, ya que se disputará una Copa del Mundo en tres países y se estrenará un formato con 48 selecciones nacionales.

Estados Unidos, México y Canadá están listas para ser las naciones anfitrionas de la justa mundialista, la cual está en la fase final para encontrar a los combinados que participarán.

Video relacionado: Mundial 2026: Advierten por Fraude con Boletos Falsos; Estas Son las Fases de Compra

Los lugares poco a poco se están llenando y cada vez son menos los espacios para alcanzar un boleto de forma directa, en unas eliminatorias que están poniendo de cabeza al orbe.

¿Cuántas selecciones han logrado su clasificación?

Croacia es la selección nacional más reciente en conseguir su pase directo a la fiesta balompédica, y se convirtió en la invitada número 30 de 48 que están en disputa.

Cabe resaltar que la primera en clasificarse al Mundial de 2026, vía eliminatoria, fue la selección de Japón, que acompañó en solitario a las anfitrionas Estados Unidos, México y Canadá.

Poco a poco se han ido sumando equipos de las distintas confederaciones que componen a la FIFA, que distribuyó de esta forma los cupos:

UEFA: 16 plazas directas.

CAF: 9 plazas directas + 1 al torneo clasificatorio (repesca).

AFC: 8 plazas directas + 1 al torneo clasificatorio (repesca).

CONMEBOL: 6 plazas directas + 1 al torneo clasificatorio (repesca).

CONCACAF: 6 plazas directas + 2 al torneo clasificatorio (repesca).

OFC: 1 plaza directa + 1 al torneo clasificatorio (repesca).

¿Qué selecciones han clasificado al Mundial de 2026?

Estas son las 30 selecciones que ya están en la Copa del Mundo de 2026, la cual se celebrará del 11 de junio al 19 de julio:

Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

UEFA: Inglaterra, Francia y Croacia.

CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez.

AFC: Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán.

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

CONCACAF: falta una jornada para decidir.

OFC: Nueva Zelanda.

Por el momento, dos selecciones están en el torneo clasificatorio (repesca) y falta encontrar a las otras cuatro para definir el cuadro de competencia. De esta serie saldrán los últimos dos boletos al Mundial.

Así que las próximas semanas serán una verdadera ruleta de vida y muerte en la UEFA y la CONCACAF, las confederaciones que todavía faltan por decidir a sus invitados.

Posteriormente, será hasta marzo de 2026 cuando se realice el torneo de repesca y quedan definidas las 48 selecciones que disputarán el título mundial el próximo verano.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM