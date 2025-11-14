Bomberos que Atendieron Incendio de Waldo´s en Hermosillo, Sonora, Reciben Apoyo Psicológico

Más de 30 bomberos que participaron en la atención de la emergencia del incendio, donde murieron 24 personas y 14 más resultaron lesionadas, ya recibieron sesiones de apoyo psicológico grupal y posteriormente solo los que soliciten recibirán terapia individual.

Noticia Relacionada: Historia de Incendios de Negocios y Comercios que Marcaron a la Ciudad de Hermosillo

Jesús Fierro Romo, secretario general del Sindicato de Bomberos de Hermosillo, indicó se les dieron días de descanso para que los pasaran con sus familias y posteriormente las terapias grupales.

Desde el primer día ya se les dio una atención a los muchachos buscando minimizar algún tipo de riesgo que pudiera afectarles en lo psicológico, mental, ya llevaron sesiones grupales y ya ahorita es un proceso que ya cada uno en lo personal lo estará llevando, para que no se genere más especulaciones en cuanto a un grupo, ya es algo íntimo y personal que cada uno estará llevando.

Recordó que desde el 2018 reciben ese apoyo debido al convenio colectivo de trabajo, regularmente el bombero lo solicita, pero debido a la gravedad del caso, fue el sindicato y la corporación quienes se acercaron a ofrecer el apoyo.

Lo que es el tema de la atención es personal, nosotros le hemos dado el espacio para que, no nos hemos metido ya en eso, nomás dándole la atención y el espacio que ellos requieran directamente con su psicólogo.

Reconocen a paramédicos de la Cruz Roja que participaron durante incendio en Waldos Hermosillo

Autoridades de la Cruz Roja reconocieron a 35 paramédicos, médicos y psicólogos de la benemérita institución, por el esfuerzo titánico que brindaron el 1 de noviembre pasado, en la tragedia del incendio del comercio del Centro de Hermosillo, que cobró la vida de 24 personas y 14 más resultaron lesionadas.

Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional de la Cruz roja, señaló que la labor fue admirable y valiente, con dos turnos de socorristas dispuestos a ayudar en una tragedia.

Francisco Javier Castro Macazani, paramédico de Cruz Roja desde hace 15 años, explicó que al ser pasadas las tres de la tarde ya había salido de turno, pero pidieron que salieran varias ambulancias, por lo que le tocó atender la emergencia.

Activaron a los turnos matutino que ya habían salido y el vespertino, quienes de inmediato acudieron a la zona del siniestro, y se quedaron ahí hasta que sacaron la última persona del comercio.

Recordó que bomberos tienen un equipo especial que les permite ingresar a rescatar víctimas, pero ellos tienen que esperar del otro lado de la línea para que les lleven a las personas afectadas, lo cual era, en sus palabras, algo desesperante ante la imposibilidad de poder hacer más.

Es algo frustrante, desesperante, más en este accidente; fue de esperar a que saliera alguien con vida, porque teníamos todo para atenderlo, teníamos todo a la mano, teníamos todo lo que se necesitaba, para atender un paciente crítico lo teníamos ahí y pues no hubo un paciente al cual le pudimos brindar la atención con todo ese equipo. Francisco Javier Castro Macazani | Paramédico Cruz Roja

Detalló que trabajaron en equipo y también atendieron a compañeros de bomberos, además de las personas que sufrieron crisis nerviosas, por lo cual reciben ayuda psicológica.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM