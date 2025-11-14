Detienen a Motociclista en Posesión de Arma Frente a un Cecyte en Hermosillo, Sonora

Un operativo de vigilancia en las inmediaciones del Cecyte Tierra Nueva, permitió a la Policía Municipal detener a un motociclista que conducía a exceso de velocidad en una unidad sin placas y en posesión de un arma de fuego.

El arresto ocurrió a las 10:40 de la mañana de este viernes, cuando los agentes patrullaban la colonia Tierra Nueva y detectaron al hombre que circulaba de manera temeraria sobre las calles Enguerrando Tapia Quijada, entre Persia Sur y Esteros. Debido a la falta de placas y la conducción riesgosa, los oficiales le marcaron el alto para una revisión preventiva.

El motociclista contaba con posesión de arma de fuego

El individuo, identificado como Raúl Alberto “N”, de 28 años de edad, viajaba en una motocicleta Italika modelo 2019, de color azul. Durante la inspección, los policías encontraron entre sus pertenencias una pistola tipo escuadra calibre .45.

Ante la portación del arma prohibida, Raúl Alberto fue puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

