Capturan a Adolescente Objetivo Prioritario en Hermosillo; Le Encontraron Envoltorios con Droga

En un operativo de vigilancia realizado en el sector norte de Hermosillo, agentes municipales detuvieron a un adolescente de 15 años que había sido identificado por las autoridades como objetivo prioritario, por su presunta participación en hechos delictivos recientes en esa zona de la ciudad.

La intervención fue en las calles Héroes de Caborca y La Colorada, de la colonia Insurgentes, donde los oficiales realizaban patrullajes preventivos y vieron al menor que coincidía con las características proporcionadas en reportes previos, relacionados con robos y delitos contra la salud.

Le encontraron 20 envoltorios de narcótico

Al proceder con la revisión correspondiente, los agentes encontraron entre su ropa 20 envoltorios que contenían hierba verde y seca, con características similares a la marihuana. El aseguramiento ocurrió alrededor de las 5:20 de la tarde del jueves.

El joven fue detenido y presentado ante la autoridad competente, donde se dará seguimiento a su situación jurídica y se investigará su posible relación con otros ilícitos registrados en el sector.

Reportero: Roberto Bahena N+

