Agresión Armada Deja a una Persona Sin Vida en Colonia Las Minitas, en Hermosillo

Una agresión armada en las calles Pilares y bulevar Las Quintas, en la colonia Las Minitas, al surponiente de Hermosillo, dejó una persona sin vida.

Alrededor de las 6:30 de la tarde, del jueves 13 de noviembre, vecinos de la zona reportaron una serie de detonaciones de arma de fuego, activando el código el rojo de las corporaciones policiales.

Al llegar, elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron al sitio, localizando a un hombre con lesiones de proyectil de arma de fuego en el patio frontal de una vivienda, junto a una motocicleta.

Autoridades realizan investigaciones para identificar a la víctima

Tras el arribo de paramédicos, la víctima, de identidad desconocida, fue declarada sin signos vitales, por lo que se dio aviso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, el Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, no se han reportado detenciones sobre el hecho.

con información de Gustavo Moreno.

ABM