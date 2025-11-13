Aseguran casi 200 Kilos de Metanfetamina y Armas en Etchojoa, Sonora

Un operativo conjunto del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional derivó en el aseguramiento de aproximadamente 197 kilogramos de metanfetamina y material bélico, tras la detención de un hombre que intentó evadir un punto de revisión en el municipio de Etchojoa.

De acuerdo con la información oficial, los elementos realizaban patrullajes en la comunidad de Bacame Nuevo, cuando detectaron a un conductor que, al notar la presencia militar, aceleró para huir en dirección a Navojoa.

El vehículo tenía un doble fondo donde se ocultaban las 140 bolsas de plástico

El seguimiento concluyó en la calle 32 del municipio de Etchojoa, donde la unidad fue interceptada. Durante la inspección, los agentes localizaron un doble fondo en la cajuela del vehículo, en el que se ocultaban 140 bolsas de plástico y sustancia a granel con características de metanfetamina, con un peso total cercano a los 200 kilos.

El detenido, junto con el vehículo y los indicios asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Navojoa, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

