Agua de Hermosillo: 30 Colonias Sin Servicio Hoy al Norte de la Ciudad

Más de 30 colonias del sector norte de Hermosillo tendrán baja presión en las llaves domiciliarias o suspensiones intermitentes del servicio de agua potable, debido a una falla electromecánica en los equipos que abastecen al tanque Solidaridad.

Noticia Relacionada: Vecina Denuncia Fuga de Agua en una Banqueta del Fraccionamiento Misión en Hermosillo

Agua de Hermosillo informó que familias de colonias como las siguientes, se quedarán sin servicio de agua al menos durante este miércoles, 12 de noviembre:

Ampliación Ladrilleras

Camino Real

Cerro Colorado

Misión

Norberto Ortega

Sahuaro

Real del Cardo

Villa Fontana

Viñedos

Sectores aledaños

El organismo operador reporta que la mañana del miércoles, 12 de noviembre, hubo una falla en los equipos abastecedores, por lo que no se alcanzaron los niveles óptimos de almacenamiento para cubrir la demanda del sector.

¿Cuándo se restablecerá el servicio con normalidad en las 30 colonias afectadas?

De no presentarse inconvenientes en las reparaciones, se concluirán las labores la tarde de este miércoles, 12 de noviembre, y, una vez que el tanque alcance sus niveles normales, el suministro de agua se normalizará a partir del jueves, 13 de noviembre.

Historias Recomendadas:

con información de Ángel Lozano.

ABM