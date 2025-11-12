Agua de Hermosillo: 30 Colonias Sin Servicio Hoy al Norte de la Ciudad
Más de 30 colonias del sector norte de Hermosillo tendrán baja presión en las llaves domiciliarias o suspensiones intermitentes del servicio de agua potable, debido a una falla electromecánica en los equipos que abastecen al tanque Solidaridad.
Agua de Hermosillo informó que familias de colonias como las siguientes, se quedarán sin servicio de agua al menos durante este miércoles, 12 de noviembre:
- Ampliación Ladrilleras
- Camino Real
- Cerro Colorado
- Misión
- Norberto Ortega
- Sahuaro
- Real del Cardo
- Villa Fontana
- Viñedos
- Sectores aledaños
El organismo operador reporta que la mañana del miércoles, 12 de noviembre, hubo una falla en los equipos abastecedores, por lo que no se alcanzaron los niveles óptimos de almacenamiento para cubrir la demanda del sector.
¿Cuándo se restablecerá el servicio con normalidad en las 30 colonias afectadas?
De no presentarse inconvenientes en las reparaciones, se concluirán las labores la tarde de este miércoles, 12 de noviembre, y, una vez que el tanque alcance sus niveles normales, el suministro de agua se normalizará a partir del jueves, 13 de noviembre.
con información de Ángel Lozano.
