Colectivo Halla Restos Humanos en Fosas Clandestinas detrás de Panteón en San Pedro El Saucito
N+
Restos óseos y fragmentos calcinados fueron hallados por el colectivo Buscadoras por La Paz en San Pedro El Saucito, zona rural nororiente de Hermosillo, tras localizar al menos 4 fosas clandestinas.
Cuatro fosas clandestinas con restos humanos fueron encontradas en un predio ubicado detrás del panteón El Alamito, en la comisaría de San Pedro El Saucito, al norte de Hermosillo, durante una jornada de búsqueda encabezada por el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora.
En las fosas se localizaron restos óseos aparentemente pertenecientes a hombres, con diferentes periodos de inhumación. En una de ellas se hallaron huesos con una antigüedad estimada de dos años; en otra, fragmentos y prendas de vestir; mientras que una tercera contenía restos con mayor deterioro.
En la cuarta fosa fueron encontrados fragmentos calcinados, incluida una columna vertebral expuesta a altas temperaturas.
El área fue asegurada para continuar con las excavaciones, ante la posibilidad de encontrar más restos humanos en la zona, informaron integrantes del colectivo.
Mantendrán búsquedas en los alrededores del panteón
El hallazgo derivó en un operativo de seguridad y de procesamiento de indicios, en el que participaron agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, personal de Servicios Periciales, elementos de la Policía Estatal, de la Comisión de Búsqueda de Personas, así como efectivos del Ejército y la Guardia Nacional.
Buscadoras por la Paz Sonora señaló que mantendrán las búsquedas en los alrededores del panteón, una zona señalada por familiares de desaparecidos como posible punto de inhumaciones clandestinas.
con información de Roberto Bahena
ABM