Sujeto Detenido por Golpear a su Pareja en el Rostro con una Piedra, en la Costa de Hermosillo

Luego de lesionar a su pareja sentimental tras golpearla repetidamente con una piedra en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, un sujeto fue detenido en el poblado Miguel Alemán, en la zona rural poniente de Hermosillo.

El presunto agresor fue identificado como Cristian Daniel “N.”, de 25 años, quien quedó arrestado por elementos de la Policía Municipal para responder por el delito de violencia familiar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 horas del martes, en un domicilio ubicado sobre las calles Nicolás Bravo, entre Granjas y Trinidad Sánchez Leyva, en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde agentes acudieron tras recibir el reporte de auxilio.

La víctima señaló a su pareja en atacarala en repetidas ocasiones

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la víctima, una joven de 19 años, con lesiones visibles y múltiples hematomas, quien señaló directamente a su pareja como responsable de haberla atacado con una piedra durante una discusión, con la cual la golpeó en múltiples ocasiones en la cara y cuerpo.

Cristian Daniel “N.” fue trasladado ante el Ministerio Público, mientras que la afectada recibió atención médica y orientación para interponer la denuncia correspondiente. Las autoridades recordaron que los casos de violencia familiar deben reportarse de inmediato para garantizar la protección de las víctimas.

