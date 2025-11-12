Localizan Cuerpo Sin Vida con Impactos de Arma en la Cabeza, al Sur de Hermosillo

Con impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre la noche del martes en un camino de terracería ubicado al final del bulevar Santa Clara, cerca de la calle Villa Aldama, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo se registró alrededor de las 23:40 horas. La víctima, de entre 35 y 40 años de edad, complexión delgada, tez morena clara y cabello corto color castaño oscuro, presentaba heridas en las regiones temporal izquierda y parietal derecha del cráneo.

No localizaron casquillos percutidos pero si marcas de rodado vehicular

El hombre vestía camiseta azul, short gris y se encontraba descalzo al momento del hallazgo. En la escena no fueron localizados casquillos percutidos ni otros indicios balísticos, aunque sí se observó una marca de rodado vehicular junto al cuerpo, lo que podría ser parte de las líneas de investigación.

Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, mientras personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para la necropsia de ley e identificación oficial.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR