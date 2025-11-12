Encuentran Cuerpo de Hombre Sin Vida con Signos de Violencia y Manos Atadas en Hermosillo

Con visibles señas de violencia y las manos atadas, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que no ha sido identificado, esto en la colonia Hacienda de la Flor, en el primer cuadro de la ciudad de Hermosillo.

El hallazgo se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada de este miércoles, sobre la acera norte del bulevar Serna, a la altura de la calle Fidel Velázquez, donde transeúntes dieron aviso a las autoridades al observar el cuerpo tendido entre la maleza.

De acuerdo con el informe policial, la víctima, de aproximadamente 37 años de edad, presentaba diversas lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas golpes en la cabeza, frente y brazo derecho, además de abrasiones en la espalda y el costado del tórax. Asimismo, se le apreciaron marcas de atadura en ambas muñecas.

El hombre tenía un tatuaje con una leyenda

El hombre vestía camiseta negra, pantalón beige y calzado tipo industrial. Como seña particular, tenía un tatuaje con la leyenda “Flor Navaja 41815” en el antebrazo derecho.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron el área para permitir el trabajo del personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y del Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a las investigaciones correspondientes para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho.

