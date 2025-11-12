Autoridades Cierran Mercado Municipal en Navojoa por Diversas Irregularidades

El Mercado Municipal “Manuel Ávila Camacho” de Navojoa, fue suspendido temporalmente la noche del martes, 11 de noviembre, al detectar la Unidad Municipal de Protección Civil diversas irregularidades en sus instalaciones eléctricas, infraestructura y salidas de emergencia.

El operativo se llevó a cabo a solicitud de la síndico procuradora del Ayuntamiento, Martha Armenta Tejeda, y contó con la participación del director de Protección Civil Municipal, Jesús Edmundo Valdez Reyes, además de representantes de los locatarios y autoridades locales.

Durante la revisión se determinó que el inmueble representa un riesgo para quienes laboran y acuden al lugar, por lo que se aplicó una medida de seguridad que implica el cierre temporal del mercado, hasta que sean solventadas todas las observaciones técnicas.

El operativo se realizó en el marco de la tragedia que dejó a 24 personas sin vida en Waldos de Hermosillo

La inspección fue realizada en el contexto de una verificación general de espacios públicos, reforzada tras el reciente siniestro ocurrido en una tienda Waldos del Centro de Hermosillo, donde se registraron 24 víctimas mortales y 15 más resultaron lesionadas.

Las autoridades municipales acordaron mantener el cierre hasta que se realicen las reparaciones necesarias, que garanticen la estabilidad estructural y la seguridad eléctrica del edificio, mientras tanto, los comerciantes deberán permanecer en espera de una nueva evaluación que determine la reapertura del histórico mercado.

con información de Roberto Bahena.

