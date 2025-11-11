Cierra Itama en Cócorit, Cajeme y Envía a Jóvenes a Hermosillo; Esto se Sabe

El centro especializado Itama en Cócorit, municipio de Cajeme, concluyó sus actividades, por lo que los jóvenes en tratamiento fueron enviados a Hermosillo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública.

El personal del Itama Cócorit recibió la opción de reubicarse en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, para garantizar su continuidad laboral y aprovechar su experiencia en procesos de reinserción.

Brindarán capacitaciones a personal que se reubique en Ciudad Obregón

Además, la unidad del sistema penitenciario impartirá capacitaciones para fortalecer sus habilidades y facilitar su incorporación a las nuevas funciones.

La Secretaría de Seguridad Pública destacó que el traslado se realizó de manera organizada y con prioridad al bienestar de los jóvenes, asegurando la continuidad de sus programas terapéuticos, educativos y culturales.

