Pronostican Nevadas en Sonora Durante el 14 y 15 de Noviembre 2025

El ingreso de un nuevo frente frío al noroeste de México, en interacción con una vaguada polar y circulación ciclónica en altura, generarán posible caída de nieve o aguanieve en el estado de Sonora.

De acuerdo con el pronóstico del clima de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se espera que el próximo sábado ingrese un nuevo frente frío generando la probabilidad de chubascos a lluvias ligeras acompañadas de descargas eléctricas.

De la misma manera durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, hay probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa de Sonora.

Pronóstico del clima en municipios de Sonora hoy jueves 13 de noviembre

Hermosillo

La capital del estado amaneció con una temperatura mínima de 17ºC y una humedad relativa de 85%, esperando un valor máximo de 33 grados centígrados.

Ciudad Obregón

En Ciudad Obregón se registró una mínima de 17ºC, esperando una máxima de 34ºC.

Guaymas

En el puerto de Guaymas también la temperatura mínima registrada fue de 17 grados centígrados y el valor máximo esperado será de 29 ºC.

Nogales

En el municipio fronterizo amanecieron con 9ºC y la temperatura máxima pronosticada será de 26 grados centígrados.

San Luis Río Colorado

Se registró un valor mínimo de 15 ºC donde la temperatura máxima rondará entre los 32 grados centígrados.

Agua Prieta

Al igual que en Nogales, se tuvo un amanecer helado registrando 8ºC y esperan una máxima de 28ºC.

El día de hoy jueves 13 de noviembre no se esperan precipitaciones en ningún municipio del estado de Sonora.

