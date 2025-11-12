Detienen a Apoderado Legal de Empresa de Autobús Accidentado en Sonora por Falsedad de Informes

Elementos de la Policía Ministerial detuvieron en el municipio de Cajeme a Luis Fernando "N", quien se desempeña como director jurídico de la empresa de transporte cuyo autobús se accidentó en semanas pasadas en el tramo de la carretera Guaymas-Hermosillo, dejando un saldo de siete personas sin vida y 24 personas lesionadas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la captura ocurrió el martes 11 de noviembre, alrededor de las 6:35 de la tarde, en la calle Ignacio Zaragoza, entre Jalisco y Esquina, en la zona Centro de Ciudad Obregón, frente a un taller automotriz.

Tras su aseguramiento, el detenido fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, ubicado en el kilómetro 1.5 de la carretera Internacional, salida norte hacia Guaymas, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

La FGJE Sonora informó su vinculación a proceso

La FGJE Sonora, vinculó a proceso a Luis Fernando "N" por el delito de falsedad de informes proporcionados ante una autoridad distinta a la judicial, al haber aportado el nombre de un chofer que no se encontraba a bordo del autobús accidentado.

El volcamiento del autobús se registró poco antes de las 6:00 de la mañana del 17 de octubre en el kilómetro 234 de la carretera Guaymas-Hermosillo, cuando la unidad transportaba a 31 pasajeros y dos conductores, quienes se dieron a la fuga, solo para ser detenidos días más tarde.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el Juez determinó vincular a proceso a Francisco Javier “N”, identificado como el conductor, por los delitos de homicidio culposo con motivo de tránsito de vehículo, así como lesiones y abandono de personas.

Asimismo, resolvió no vincular a proceso por el delito de abandono de personas a Joel Alberto “N”, registrado como conductor de apoyo.

con información de Gustavo Moreno.

ABM