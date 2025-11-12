Ataque Armado en Colonia Bicentenario Deja a Dos Hombres Heridos; Uno de Ellos Menor de Edad

Dos jóvenes resultaron heridos por impactos de arma de fuego durante una agresión registrada la tarde de este miércoles, 12 de noviembre, en la colonia Bicentenario, al norte de Hermosillo.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:20 de la tarde, sobre el Retorno De los Alaceneros y la avenida Bicentenario, donde vecinos reportaron detonaciones y solicitaron la presencia de cuerpos de emergencia.

Entre las víctimas se encuentra un joven de 17 años

En el lugar, agentes policiacos localizaron un casquillo percutido y un arma de fuego, además de encontrarse a las dos víctimas, identificadas como Alexis, de 17 años, y Pablo, de 20 años de edad.

Alexis, el menor de edad, fue trasladado al Hospital Infantil del Estado de Sonora con dos heridas en el abdomen y una más en el brazo izquierdo, mientras que Pablo fue llevado al Hospital General del Estado, aunque al momento se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Testigos informaron que el agresor sería una persona que escapó a pie del lugar, sin que hasta ahora se haya logrado su localización.

Elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, realizaron el acordonamiento del área y el levantamiento de indicios para iniciar la investigación correspondiente.

