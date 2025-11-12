Descubren Restos Óseos Presuntamente Enterrados entre el Año 800 al 1200, en Estero El Soldado

Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron en el Estero El Soldado, de San Carlos, Guaymas, restos óseos, aparentemente una mujer, enterrados probablemente entre el año 800 al 1200 de nuestra era.

A esas dunas de Sonora llegaban comunidades prehispánicas de manera temporal a comer pescado, crustáceos, conchas y acampar, y en el proceso morían, siendo sepultadas las personas a tres metros bajo tierra, compartió el arqueólogo Júpiter Martínez Ramírez.

Ahora en la última década, el mar ha estado lavando la arena y han empezado aparecer estos restos humanos que están generalmente asociados con materiales que ponían con el ajuar funerario, es decir, los metates a veces tenían pendientes de piedra, o incluso ollas asociadas al enterramiento, entonces nos da herramientas para saber que son de la era prehispánica.

Son las características de los restos antiguos, el cómo se diferencian de los que se hallan en fosas clandestinas, entre ellas las ornamentas que usaban para sus tareas diarias y que no tienen ropa.

El descubrimiento fue hecho por turistas en la zona

Según el arqueólogo, el reciente descubrimiento les llegó por reporte de turistas y se trata de una mujer, de talla alta, por sus huesos grandes.

En este caso es una mujer ya mayor, que tenía asociada una olla de tipo cerámico que le llamamos el águila, de la Costa Central, que pudo haber sido manufacturada entre el año mil y mil 200, y pues más antiguo, inclusive 800 D.C., pero los pobladores, como digo, tienen milenios.

Al desconocer el origen y dónde se ubicaron, porque estas etnias se movilizaban, señaló que se asociaron a la Costa Central.

Estas civilizaciones eran un ejemplo de resiliencia y tenían conocimientos del medio ambiente para vivir en el mar y desierto de Sonora.

Los investigadores buscan la preservación ecológica del estero, monitorear la zona, cuidar las especies de flora y fauna y continuar la investigación en los siete sitios arqueológicos hallados en la zona.

con información de Fernanda Romero

