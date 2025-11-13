Tren Impacta a Tráiler frente a Antigua Cementera en Hermosillo; Hay un Lesionado

Un tráiler que transportaba bebidas endulzadas quedó partido a la mitad luego de que presuntamente intentar ganarle al tren, junto al bulevar Ganaderos, frente a la antigua Cementera, al oriente de Hermosillo.

El percance ferroviario se presentó alrededor de las 6:00 de la tarde, del jueves 13 de noviembre, dejando a un hombre lesionado y cuantiosos daños materiales, indicó Itzcoatl Villa, encargado de turno del Departamento de Bomberos.

El chofer del tráiler está ileso, estuvimos platicando con el, anda un poquito sacado de onda, verificamos con maquinistas en lo que es el tren y su ayudante fue el que resultó con pequeñas lesiones porque se quebró el vidrio de la locomotora y lo golpea en un brazo y algunas cortadas en las manos y la cara, está siendo atendido

Bomberos controlan derrame de combustible durante el accidente

Debido al impacto, el vehículo de carga sufrió un derrame de combustible, el cual fue rápidamente controlado por elementos del Departamento de Bomberos para descartar riesgos de incendio.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como del Ejército, acudieron al sitio para atender la emergencia y evitar actos de rapiña, ya que gran parte de la mercancía quedó desperdigada por el suelo.

Mientras tanto, el Departamento de Tránsito Municipal se encargará del esclarecimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.

