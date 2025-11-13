Conductor de Camión de Carga Murió tras Chocar Otras 2 Unidades en Carretera Ímuris-Cananea

Una persona perdió la vida la noche del miércoles en un aparatoso accidente, ocurrido en el kilómetro 104 de la carretera Ímuris–Cananea, a la altura de la comunidad de Cuitaca, donde tres tractocamiones colisionaron, provocando caos vial y largas filas de vehículos.

Según los primeros reportes, uno de los camiones, que transportaba maíz, habría presentado una falla en el sistema de frenos y terminó impactando contra otras dos unidades de carga, una de ellas de una empresa refresquera; mientras que el conductor del tráiler con maíz murió en el lugar a consecuencia del fuerte impacto.

Ciudadanos sustrayeron parte de la carga de un camión accidentado

Durante las labores de auxilio, algunos ciudadanos que se encontraban en el sitio aprovecharon para sustraer parte de la carga de refrescos, que quedó esparcida sobre la cinta asfáltica.

Personal de emergencias, así como agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, y de Protección Civil, acudieron al punto para brindar apoyo, sofocar un incendio originado por el choque y controlar el tránsito vehicular, que se mantuvo parcialmente cerrado por varias horas.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR