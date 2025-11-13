Explosión de Transformador Provocó la Evacuación de 48 Niños de un Kinder en Hermosillo

Un total de 48 pequeños y ocho trabajadores del jardín de niños Burbujas y 15 adultos mayores de la Casa de Abuelos Olivares fueron evacuados, luego de que se presentó una explosión de un transformador de CFE.

La explosión ocurrió a dos cuadras del preescolar, lo que generó problemas eléctricos en ambos edificios, esto en las calles Tabasco y Olivares, por el incidente ambas calles fueron cerradas por completo.

Información en proceso...

Roberto Bahena N+