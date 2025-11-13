Inicio Sonora Explosión de Transformador Provocó la Evacuación de 48 Niños de un Kinder en Hermosillo

Explosión de Transformador Provocó la Evacuación de 48 Niños de un Kinder en Hermosillo

Luego de presentarse una explosión de un transformador de la CFE, fueron evacuados 48 menores de un jardín de niños en la colonia Olivares de Hermosillo.

Explosión de Transformador Provocó la Evacuación de 48 Niños de un Kinder en Hermosillo. Foto: N+

Un total de 48 pequeños y ocho trabajadores del jardín de niños Burbujas y 15 adultos mayores de la Casa de Abuelos Olivares fueron evacuados, luego de que se presentó una explosión de un transformador de CFE.

La explosión ocurrió a dos cuadras del preescolar, lo que generó problemas eléctricos en ambos edificios, esto en las calles Tabasco y Olivares, por el incidente ambas calles fueron cerradas por completo.

 

Información en proceso...

 

Roberto Bahena N+

Accidentes
