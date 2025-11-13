Sujeto Asesinado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Droga en Cócorit, Sonora

Producto de una agresión armada la tarde del miércoles, un hombre perdió la vida dentro de una vivienda ubicada en el Centro de Cócorit, municipio de Cajeme, en hechos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el ataque ocurrió alrededor de las 16:30 horas en el cruce de las calles Hidalgo y 16 de Septiembre, cuando la víctima, identificada como Rey David “N”, de 36 años, ingresó al inmueble acompañado de un familiar, aparentemente para cobrar una deuda.

Minutos después de su llegada, dos hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon directamente contra Rey David, quien falleció en el sitio, mientras los agresores escaparon por la parte posterior del domicilio.

En el área, personal pericial aseguró 13 casquillos calibre 9 milímetros, mismos que serán analizados como parte de las investigaciones.

El sujeto asesinado contaba con antecedentes penales

La autoridad estatal informó que el fallecido contaba con antecedentes penales y dos órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado, además de estar vinculado a otros casos de robo calificado y en pandilla.

Las primeras indagatorias señalan que el inmueble donde ocurrieron los hechos podría operar como punto de venta de droga, hipótesis que continúa bajo investigación.

Con este crimen, Rey David “N” se convierte en la novena víctima de homicidio doloso registrada durante noviembre en Cajeme, municipio que mantiene altos índices de violencia en la región sur de Sonora.

Reportero: Roberto Bahena N+

