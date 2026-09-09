Estudiantes de la UNAM se Suman a Jornadas de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México han comenzado a sumarse a búsquedas de personas desaparecidas, encabezadas por colectivos de familias.

Se trata de alumnos de las carreras de Antropología, Derecho y Criminalística, que reciben capacitaciones a cargo del Laboratorio de Antropología Forense.

Al respecto, Lilia Escorcia, encargada del Laboratorio de Antropología Forense, indicó:

“El programa surge de la necesidad de buscar otras formas de acompañamiento a los familiares de las víctimas de desaparición de personas. Buscar esas estrategias de acompañamiento a las familias desde el espacio institucional”

En el programa “Antropología Forense y Derechos humanos”, los jóvenes reciben capacitación técnica de acuerdo con su disciplina y sobre los protocolos que deben seguir para acompañar a las familias.

“Cada especialista tiene algo que aportar, pues lo interesante es que se conforme un grupo multidisciplinario y que se atiendan las necesidades, que se puedan atender en la medida de tu profesión, de tus alcances y, desde luego, respetando la labor de las autoridades”, señaló Escorcia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alumnos de UNAM Liberan Servicio Social con Búsqueda de Desaparecidos en México

Desde hace tres años, Javadd Jacobo, estudiante de antropología física, participa en estas jornadas, donde aplica sus conocimientos de anatomía para localizar y reconocer posibles restos humanos.

“Lo que hago más es identificación de restos in situ. Yo descarto en ese momento si el elemento óseo corresponde a una persona o podría corresponder a un animal”, explicó Javadd Jacobo.

Desde entonces, ha participado en búsquedas en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero y Baja California.

Sin embargo, durante las búsquedas, la teoría aprendida se enfrenta a una realidad distinta, marcada por la falta de personal y las condiciones de cada terreno.

“Te van a decir que tienes que hacer un cinturón cada dos metros y todos tienen que avanzar al mismo tiempo. ¿Cuánta gente vas a necesitar para cubrir el perímetro que quieren sondear? Y pues no la hay. A lo mejor el recurso está, pero la geografía de México no permite que esa tecnología sea empleada del todo”, señaló.

Pese a estas dificultades, estudiantes como Javadd continúan sumándose a una labor que durante años ha recaído principalmente en las familias.

“Si tú le preguntas a una madre, ellas te dicen: ‘Ustedes nos prestan sus ojos y sus manos para poder encontrar a sus seres queridos’”, indicó Jacobo.

Con información de Astrith Tolentino.

LECQ