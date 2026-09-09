Desaparecidos

Estudiantes de la UNAM se Suman a Jornadas de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Los alumnos de la carrera en Antropología, Derecho y Criminalística, reciben capacitaciones a cargo del Laboratorio de Antropología Forense, para sumarse a las búsquedas encabezadas por colectivos

Personas pasan frente a la Glorieta de las y los Desaparecidos en CDMXPersonas pasan frente a la Glorieta de las y los Desaparecidos en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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