Agresiones Armadas Resultan con Dos Personas Sin Vida y Dos Más Lesionadas en Cajeme

Una serie de agresiones armadas en distintos puntos del municipio de Cajeme dejaron un saldo de dos personas sin vida y dos más lesionadas de gravedad, en hechos registrados desde el mediodía del jueves hasta los primeros minutos del viernes.

A la medianoche, en la colonia Paseo Alameda, un hombre fue atacado a balazos al intentar ingresar a una tienda de conveniencia en calles Jalisco y Misiones. La víctima, identificada como Gilberto Valentín, de 59 años, alcanzó a proporcionar sus datos antes de ser trasladado a un hospital, donde perdió la vida por una herida de proyectil en la cabeza.

Localizan restos humanos calcinados

Horas antes, alrededor del mediodía, autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de restos humanos calcinados en una brecha de Granjas Mica, camino al basurón municipal. En el sitio también se encontraron fragmentos de una blusa de rayas rojas y blancas, y se presume que los restos corresponden a una mujer.

Sujeto atacado a balazos se encuentra en estado crítico de salud

Casi al mismo tiempo, en la colonia Los Sauces, un joven identificado como Gustavo, alias “El Tavo”, de 27 años, fue atacado por dos sujetos en motocicleta, que le dispararon mientras lo perseguían por las calles Tucán y Halcón. El afectado sufrió dos impactos en el costado derecho que lo mantienen en estado crítico.

Hombre herido de bala fue trasladado a recibir atención médica

Más tarde, cerca de las 6:20 de la tarde del jueves, hubo otra agresión en la colonia Cajeme, donde Israel Alfonso, conocido como “El Poncho”, de 34 años, fue herido de bala frente a una vivienda ubicada sobre la calle Román Yocupicio. Presentó lesiones en el tórax y una pierna, por lo que fue trasladado de emergencia a recibir atención médica.

Con estos hechos, la cifra de homicidios en el municipio ascendió a doce este mes, hasta el jueves 13 de noviembre.

Reportero: Roberto Bahena N+

