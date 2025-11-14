Asesinan a Neftalí Adame, Hijo del Exalcalde de Ometepec, Guerrero

El hijo del exalcalde de Ometepec, Guerrero, Neftalí Adame, conocido como “Talí”, fue asesinado durante un ataque armado en el centro de Marquelia; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde cerca del Zócalo municipal, cuando el hijo del exalcalde Efrén Adame Montalván se encontraba al interior de un negocio localizado en el bulevar René González Justo.

Los testigos refirieron a medios locales que “Talí” Adame jugaba y convivía con una de sus hijas en el local de venta de carnes y lácteos, cuando ocurrió el ataque armado.

Debido a que sujetos armados llegaron al establecimiento y dispararon en varias ocasiones en contra del hombre para después huir de la escena del crimen.

¿Qué pasó con “Talí” Adame, hijo de exalcalde de Ometepec, Guerrero?

Luego de las detonaciones, las personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos pidieron ayuda a los servicios de emergencia para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, debido a sus lesiones, perdió la vida instantáneamente.

Sus familiares llegaron antes que las autoridades al negocio y retiraron el cuerpo por sus propios medios para trasladarlo a su domicilio, relataron testigos.

En tanto, elementos de la Policía local acordonaron la zona para permitir las acciones de las primeras investigaciones, como recabar indicios que permitan el esclarecimiento de los hechos, así como dar con los presuntos responsables.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha informado detalles del homicidio.

