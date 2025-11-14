Cierre de Operaciones de Mega Centro de Vacunación UNAM Desata Trifulca; ¿Habrá Más Fechas?

La conclusión de operaciones del Mega Centro de Vacunación UNAM 2025 desató este viernes 14 de noviembre de 2025 una trifulca en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario.

Los hechos ocurrieron la tarde de este día cuando un grupo de personas arribó al centro de vacunación luego de que este cerrara operaciones. Al no ser atendidos, los inconformes exigieron a gritos ser vacunados, detalló en un comunicado la UNAM.

Para contener al grupo de personas, el personal universitario les indicó que podrían asistir al día siguiente y ser vacunados; sin embargo, "algunos provocadores" agredieron y golpearon a los trabajadores de la Máxima Casa de Estudios.

¿Habrá aplicación de vacunas el sábado?

Tras lo ocurrido, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que mañana sábado 15 de noviembre no habrá aplicación de vacunas, pues no se ampliará la jornada de vacunación.

"La UNAM reprueba categóricamente la violencia en cualquiera de sus expresiones. Lamenta que este suceso, que fue una excepción, haya afectado la operación del Mega Centro", añadió la universidad en el documento.

Más de 30 mil personas acudieron a vacunarse

Hasta este viernes, el Mega Centro de Vacunación UNAM atendió a 30 mil 862 personas, a quienes se les aplicaron 73 mil 671 vacunas; de ellas:

27 mil 9 fueron de influenza

11 mil 380 de neumococo

26 mil 274 de COVID-19

9 mil 008 de vacuna triple viral

Al respecto, la UNAM agradeció a las miles de personas que asistieron a aplicarse sus inmunizaciones, así como al IMSS, ISSSTE, PEMEX y a las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México por su colaboración.

¿Habrá nuevas fechas de vacunación?

La UNAM precisó que quienes no pudieron ser inmunizadas este viernes serán contactadas a partir del martes 18 de noviembre por personal de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) para la vacunación en grupos pequeños.

