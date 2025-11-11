Campaña de Vacunación Gratuita Contra el COVID-19 e Influenza. Fecha y Lugar de Aplicación

Será este jueves 13 de noviembre de 2025 cuando las autoridades del Distrito de Bienestar de Salud número 4 lleven a cabo una campaña de vacunación gratuita en el estacionamiento del Centro de Convenciones de Reynosa.

La finalidad es aplicar todas las vacunas disponibles, entre ellas las de influenza, COVID-19, neumococo y BCG para recién nacidos y menores de seis años, por lo que se invita a la ciudadanía a aprovechar estas acciones y completar su esquema de vacunación.

De acuerdo con el personal de salud, la jornada se desarrollará desde tempranas horas y contará con módulos especiales para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y madres con bebés, con el objetivo de agilizar la atención y garantizar la cobertura a toda la población. Las autoridades reiteraron que todas las dosis son seguras y gratuitas, e invitaron a los reynosenses a acudir con su cartilla de vacunación para un registro adecuado.

Alertan por Incremento de Casos de Influenza y COVID-19

Con la llegada de los primeros frentes fríos a la región norte de Tamaulipas, las autoridades sanitarias han alertado sobre un incremento en los casos de enfermedades respiratorias, principalmente influenza y COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, en las últimas semanas se han confirmado más de 70 casos de influenza y al menos 20 de COVID-19, cifras que podrían aumentar conforme las temperaturas sigan descendiendo.

El invierno es una temporada crítica para la propagación de virus respiratorios, por lo que se exhorta a la población a mantener medidas preventivas como el uso del cubrebocas, especialmente en espacios cerrados y con aglomeraciones.

Además del cubrebocas, se recomienda lavado frecuente de manos, evitar cambios bruscos de temperatura y acudir a vacunarse contra influenza y COVID-19, acciones que forman parte de la campaña estatal para reducir riesgos durante la temporada invernal.

Las autoridades también advierten que los grupos más vulnerables son niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que se pide extremar precauciones.

