Muere Vicente Zarazúa, Leyenda del Tenis Mexicano y Exdirectivo del Club Necaxa; ¿Quién Era?
La leyenda del deporte mexicano es tío abuelo de Renata Zarazúa, considerada hoy en día como la mejor tenista del país
El mexicano Vicente A. Zarazúa Loya, leyenda del tenis mexicano y exdirectivo del Club Necaxa, murió este viernes 14 de noviembre de 2025 a los 81 años.
Zarazúa es recordado por su actuación en los Juegos Olímpicos de México 1968, donde se colgó dos medallas de oro en compañía de Rafael "El Pelón" Osuna.
La leyenda del tenis mexicano también es tío abuelo de Renata Zarazúa, considerada hoy en día como la mejor tenista del país.
¿Quién fue Vicente Zarazúa?
Nacido el 27 de agosto de 1944 en Tacubaya, Ciudad de México, Zarazúa es recordado por sus grandes logros con la raqueta, sobre todo en las Olimpiadas de 1968:
- En el Torneo de Demostración, en Guadalajara, derrotó junto a "El Pelón" Osuna a los españoles Manolo Santana y Juan Gisbert.
- En el Torneo de Exhibición, en la Ciudad de México, vencieron a Pierre Darmon y a Joaquín Loyo-Mayo.
La dupla Zarazúa-Osuna también logró un triunfo histórico contra Australia en la Copa Davis 1969, competencia en la que vencieron a Phil Dent y John Alexander.
Vicente Zarazúa se retiró en 1975 con una victoria de 3-2, junto con Raúl Ramírez, sobre los estadounidenses Bob Lutz y a Dick Stockton.
Posterior a su retiro, Zarazúa fue parte de la barra de comentaristas deportivos de Televisa, formando junto con 'Pancho' Contreras una dupla que marcó una época en la narración mexicana.
QEPD Vicente Zarazua, un grande! Gran amigo! Muchas enseñanzas a lo largo de mi vida, un abrazo muy fuerte a Lupita, Vicente y Oscar, hasta siempre mi querido Chente!— emilio azcarraga (@eazcarraga) November 15, 2025
