Exhortan a Municipios en Guerrero a Evitar que Se Difundan Narcocorridos en Eventos Públicos

En México, 15 entidades cuentan con alguna medida contra la difusión de los llamados narcocorridos o de música que haga apología de la violencia en eventos públicos, la mayoría, expedidas este año.

Seis entidades tienen una reglamentación general contra esta expresión artística, 7 entidades los restringen en ferias o eventos financiados con dinero público y en 3 municipios de los estados de Baja California, Chihuahua y Quintana Roo, están prohibidos.

Además, otras 3 entidades cuentan con iniciativas de ley que se están discutiendo.

Guerrero

El estado de Guerrero exhortó a sus municipios a evitar que se difunda este tipo de música en eventos públicos.

Al respecto Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, indicó:

Un exhorto a las y los presidentes municipales a sumarse a esta cultura de la legalidad, es decir, a no promover, autorizar ni ejercer acciones que hagan apología del delito

La mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero pidió a los cabildos que en las próximas festividades no se contrate a grupos o cantantes de corridos bélicos o expresiones artísticas similares.

"Ahora que estamos en esta actividad de fin de año, que en estas festividades no se contraten a artistas que promuevan la apología del delito en ninguna de sus formas, que todas las festividades sobre todo las ferias de carácter público que son, estás ferias tienen la finalidad de unir a los pueblos de promover el espacio cultural", señaló el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero.

Cultura de paz

Según las autoridades, con este tipo de acciones se busca promover una cultura de paz entre la población guerrerense.

Armando Añorve Ríos, regidor del Ayuntamiento de Acapulco, señaló:

Yo creo que la apología del delito sí es negativo, creo que hay personajes que hacen cosas buenas, hay personajes que ven por el bien de la sociedad y a esos son a los que tenemos que engrandecer

