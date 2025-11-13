Paro de la CNTE Continúa: ¿Qué Casetas Tomarán Este Viernes 14 de Noviembre 2025 y a Qué Hora?

El paro de 48 horas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuará este viernes 14 de noviembre de 2025 con una nueva jornada de movilizaciones y toma de casetas en las principales carreteras del país, mientras que en la Cámara de Diputados se mantiene el plantón instalado este jueves por los docentes.

Para exigir la reinstalación de una mesa central entre la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE y la Presidencia de la República, por la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa, los maestros tienen contemplada la liberación de casetas en algunos puntos carreteros.

Con este tipo de acciones, los docentes buscan ejercer presión para que el gobierno federal ceda a sus demandas, entre las que también se encuentran la reinstalación de mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE y mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

En tanto que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reafirmó su compromiso con el magisterio y disposición al diálogo permanente en "un marco de concordia y respeto", como parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de lograr mejores condiciones de vida y desarrollo profesional de los maestros.

Pese a paro, 90% de las escuelas mantienen clases

De los 202 mil 188 planteles de educación básica a nivel nacional, solamente 20 mil 377 suspendieron actividades por el paro nacional de la CNTE, de las cuales más de 10 mil se encuentran en el estado de Oaxaca, informó la SEP en un comunicado.

La incidencia mayor de escuelas sin clases se registra en los estados de Oaxaca y Chiapas:

En Oaxaca, 10 mil 726 escuelas suspendieron labores, equivalente al 81.62% del total estatal.

En Chiapas, se reportaron 6 mil 856 planteles sin actividades, lo que representa el 36.92% del sistema educativo estatal.

¿En qué carreteras habrá toma de casetas?

De acuerdo con el programa de movilizaciones a nivel nacional, las casetas que serán tomadas este viernes para permitir el libre peaje son:

Caseta de la salida a Cuernavaca, Ciudad de México: a las 9:00 horas.

Caseta de Chiapa de Corzo, Chiapas: a las 8:00 horas.

Caseta de Ocuilapa, Chiapas: a las 8:00 horas.

Casta de Ocozocuautla, Chiapas: a las 8:00 horas.

Como parte del paro nacional de 48 horas, los docentes también tienen planeado tomar a las 6:00 horas el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.

Al respecto, la aerolínea Volaris recomendó a los pasajeros con vuelos programados, hacia o desde esta terminal, salir con mayor anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos en su llegada a la terminal.

