Muere Policía de la CDMX Que Frustró Asalto a Tienda en la GAM; Buscan a Atacantes

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que murió el policía que el pasado martes frustró un asalto a una tienda departamental ubicada en la colonia Valle Madero, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El policía tercero Brandon López Solís, adscrito a la Unidad de Protección Ciudadana Cuautepec, resltó con heridas de bala en la cabeza al enfrentarse a tiros con dos presuntos asaltantes.

Historias recomendadas: Hallan Sin Vida al Empresario Pesquero Édgar Heriberto Pérez Páez en Mazatlán, Sinaloa

Hoy, dos días después del ataque, el elemento perdió la vida mientras recibía atención médica especializada en un hospital privado, derivado de los daños causados por la lesión de arma de fuego.

"El valor y la vocación de servicio de Brandon serán ejemplo para todas y todos los servidores públicos que conformamos esta institución", escribió Vázquez Camacho vía la red social X.

Desde la SSC CDMX enviamos nuestras condolencias a sus familiares, reiterando nuestro apoyo y acompañamiento en todo momento

Con profundo pesar informo que el compañero Policía Tercero, López Solís Brandon, adscrito a la UPC Cuautepec y quien en días pasados valientemente enfrentó a dos hombres armados en @TuAlcaldiaGAM, perdió la vida. Desde la @SSC_CDMX enviamos nuestras condolencias a sus… pic.twitter.com/mHtPWdXX1g — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 14, 2025

Buscan a los atacantes

Los dos hombres que abrieron fuego contra el oficial son buscados por la SSC CDMX en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Con este fin se trabaja en las investigaciones para identificar y detener a los probables responsables del ataque.

"Este lamentable hecho no será olvidado y todos los responsables serán llevados ante la justicia", prometió el secretario de Seguridad.

En tanto, los familiares del policía reciben apoyo legal y psicológico. "La SSC reitera su compromiso con la ciudadanía y la familia de nuestro compañero que en este, como en otros casos, no habrá impunidad", subrayó la dependencia capitalina.

Agresión quedó captada en video

El momento exacto de la agresión contra el policía de la CDMX fue captado por cámaras de seguridad de la zona.

En el video se muestra al policía enfrentarse a tiros con los presuntos asaltantes, quienes disparan hacia la cabeza del agente.

Policía Resulta Herido de Bala al Enfrentar a Asaltantes en Gustavo A. Madero

Historias recomendadas:

AMP