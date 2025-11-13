Shohei Ohtani Hace Historia: Conquista su Cuarto MVP y Firma Otra Temporada de Ensueño

Shohei Ohtani continúa ampliando su legado en las Grandes Ligas. El astro japonés fue elegido Jugador Más Valioso de la Liga Nacional por segundo año consecutivo, logrando su cuarto premio MVP y reafirmando su condición de fenómeno generacional. La distinción fue otorgada por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), que nuevamente votó de forma unánime, algo que Ohtani consigue por tercer año seguido, un hito sin precedentes.

Con este nuevo reconocimiento, Ohtani se coloca solo por debajo de Barry Bonds, dueño del récord histórico con siete premios al Más Valioso. Además, el japonés se mantiene dentro del exclusivo grupo de jugadores que han obtenido el MVP en ambas ligas, una selección que comparte únicamente con Frank Robinson.

La temporada de Ohtani fue una demostración más de su inigualable versatilidad. Como bateador designado, cerró el año con promedio de .282, además de 55 cuadrangulares, 20 bases robadas, 146 carreras anotadas y 102 impulsadas. A la ofensiva se le sumó su regreso al montículo tras su segunda cirugía de codo, donde firmó una efectividad de 2.87 con 62 ponches en 47 entradas.

Su impacto fue tan extraordinario que superó ampliamente en la votación al dominicano Juan Soto (New York Mets) y a Kyle Schwarber (Philadelphia Phillies), quienes completaron la terna.

Con 31 años y un ritmo que no muestra señales de frenarse, Ohtani sigue engrandeciendo una carrera que, a este paso, podría colocarlo entre los más grandes que hayan pisado un diamante.

