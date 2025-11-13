Francia Vence a Ucrania y Asegura su Boleto al Mundial 2026

La Selección de Francia confirmó su jerarquía en el futbol europeo al vencer a Ucrania y asegurar de forma matemática su clasificación al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido comenzó sin mucho ritmo y con pocas opciones en los arcos. Kylian Mbappé avisó al minuto 17 con un potente disparo raso que exigió al arquero Anatoliy Trubin, quien logró atajar.

Noticia relacionada: Tenis Mundial en Monterrey: México, Canadá y Dinamarca se Enfrentan en la Billie Jean King Cup

Video: Así Fue la Espectacular Presentación de Mbappé con el Real Madrid

Poco después, Rayan Cherki intentó abrir el marcador al 26’, con un tiro raso que no pasó a mayores. El dominio francés continuó y, al 42’, Barcola generó otra ocasión clara con un disparo desde la izquierda que, tras el roce del arquero Trubin, terminó estrellándose en el poste.

El primer tiempo terminó con una sensación de superioridad francesa, aunque sin goles en el marcador.

En el segundo tiempo, Francia salió con más intensidad. Al 49’, el árbitro revisó una dura entrada de Upamecano en el área, pero tras la revisión en el VAR decidió no marcar penal. Sin embargo, pocos minutos después, al 53’, un planchazo sobre Michael Olise sí fue sancionado. Mbappé se encargó del cobro al 55’, y con una definición a lo Panenka, anotó su gol número 54 con la selección francesa, rompiendo el cero en el marcador.

El delantero del Real Madrid siguió generando peligro: al 58’ probó con un disparo de punta que se fue por un costado, y al 63’estuvo cerca de nuevo tras una asistencia de Olise, aunque Trubin volvió a responder con seguridad.

Francia mantenía el control del partido, y al 68’, Akliouche estuvo a punto de ampliar la ventaja, pero otra vez el arquero ucraniano salvó su arco. Dos minutos después, Ekitike mandó su tiro al palo.

Finalmente, al 77’, Michael Olise puso el 2-0 con una gran media vuelta dentro del área tras pase de N’Golo Kanté.

Y cuando el encuentro ya entraba en su tramo final, Kylian Mbappé volvió a aparecer. Al 83’, tras una jugada llena de rebotes en el área ucraniana, el delantero francés empujó el balón al fondo de la red para firmar su doblete. Al 88’, Hugo Ekitike marcó el cuarto tras culminar una gran pared dentro del área, poniendo cifras definitivas al encuentro.

Con este triunfo, Francia se convierte en una de las primeras selecciones europeas en asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo. Los dirigidos por Deschamps mostraron solidez, control y una generación que mantiene la identidad competitiva que los ha caracterizado durante la última década.

El equipo galo vuelve a demostrar que, más allá de los nombres, su fuerza colectiva y la calidad individual de figuras como Mbappé lo mantienen entre los principales candidatos a levantar el trofeo en 2026.

Historias destacadas: