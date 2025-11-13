Tenis Mundial en Monterrey: México, Canadá y Dinamarca se Enfrentan en la Billie Jean King Cup

El tenis femenil de más alto nivel aterriza en Monterrey. Del 14 al 16 de noviembre, el Club Sonoma se convertirá en el epicentro de la Billie Jean King Cup, torneo que por primera vez reunirá en un mismo formato a tres selecciones nacionales: México, Canadá y Dinamarca.

El evento, organizado con el respaldo de la Federación Mexicana de Tenis (FMT) y la ITF, marcará un momento clave para el deporte blanco en nuestro país. Para México, la cita representa una oportunidad única: una victoria podría colocarlo entre las 16 mejores naciones del planeta.

“Durante años soñamos con traer una competencia de este calibre a Monterrey. Después de mucha gestión y colaboración, hoy podemos decir que el sueño se hizo realidad”, expresó Hernán Garza Echavarría, director del comité organizador, al subrayar el impacto deportivo y simbólico de este encuentro internacional.

Garza destacó además la atmósfera que distingue a la Billie Jean King Cup:

“Aquí el público juega un papel esencial: hay porras, música y una energía que pocas veces se ve en el tenis. Es una fiesta deportiva donde cada punto se vive con pasión.”

Por parte del equipo local, el capitán Agustín Moreno contará con un grupo de jugadoras que representan la nueva generación del tenis nacional: Renata Zarazúa, Ana Sofía Sánchez, Victoria Rodríguez, Giuliana Olmos y Julia García. Todas buscarán aprovechar el impulso de la afición regia para firmar una actuación memorable.

En cuanto a las rivales, Canadá presentará una escuadra encabezada por Victoria Mboko, actual número 18 del ranking WTA y reciente campeona en Montreal y Hong Kong, mientras que Dinamarca apostará por la potencia de Clara Tauson, número 12 del mundo y figura del circuito tras su triunfo en Auckland.

El presidente de la FMT, Carlos González, explicó la elección de Monterrey como sede: “Queremos que la Selección Mexicana recorra distintos estados. En esta ocasión, encontramos en el Club Sonoma el escenario ideal para un evento internacional de esta magnitud y una oportunidad para seguir impulsando el tenis en el norte del país.”

La serie entre México, Canadá y Dinamarca tendrá un formato especial aprobado por la ITF, que se disputará solo este año, lo que la convierte en una competencia inédita y con tintes históricos.

