Carlos Alcaraz Asegura Terminar el Año con el Número Uno del Ranking ATP
El tenista español consiguió terminar 2025 en la cima del ranking, por encima del italiano Jannik Sinner
Carlos Alcaraz terminará el año siendo el mejor tenista del mundo. El español, con apenas 22 años de edad, aseguró el número uno del ranking de la ATP, esto luego de vencer en dos sets (6-4 y 6-1) a Lorenzo Musetti en el ATP Finals. Con este triunfo el nacido en Murcia se aleja de Jannik Sinner, quien tendrá que conformarse con el segundo lugar.
Esta será la segunda vez en la carrera de Alcaraz que terminará el año como número uno del ranking. La primera vez que lo consiguió fue en 2022, cuando se convirtió en el tenista más joven de la historia (19 años y 215 días) en terminar el año en la cima del listado.
Así queda el ranking de la ATP
- Carlos Alcaraz - 11,650 pts.
- Jannik Sinner - 10,400
- Alexander Zverev - 5,160
- Novak Djokovic - 4,830
- Ben Shelton - 4,135
- Taylor Fritz - 4,135
- Alex de Miñaur - 4, 045
- Felix Auger-Aliassime - 4,040
- Lorenzo Musetti - 3, 970
- Jack Drapper - 2,990
