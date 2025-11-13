Irlanda vs Portugal en Vivo Hoy: ¿Cómo Va el Partido Clasificatorio Rumbo al Mundial 2026?

La Selección de Portugal tiene el boleto al Mundial 2026 en sus manos. Para ello debe ganarle a Irlanda, en partido de la Jornada 5 del Grupo F que se disputó en Dublín. De empatar o perder, Cristiano Ronaldo y compañía deberán postergar el festejo.

El partido Irlanda vs Portugal se disputó en el Estadio Aviva, con una Irlanda apoyada por más de 50 mil espectadores que no dudaban en presionar a los portugueses cada que tocaban el balón.

Noticia relacionada: ¿Qué Días se Juega la Inauguración y Demás Partidos del Mundial 2026 en CDMX? Fechas Exactas

Portugal llegó como líder del Grupo F con 10 unidades, seguido de Hungría con 8 puntos, así que una victoria lo clasificaría al Mundial a falta de una jornada para que termine la eliminatoria.

Sólo que Irlanda no es un rival cómodo y menos en su casa. Los irlandeses arribaron a este duelo con urgencia de un triunfo, ya que marchan en la tercera posición y quieren mantener sus esperanzas.

La primera parte fue dura, intensa, con los locales metiendo fuerte la pierna y tratando de hacer daño por la vía aérea, en jugadas a balón parado y pases a la espalda de los zagueros visitantes.

Y aunque los lusos tenían la pelota, parecían llevar el control del partido, los irlandeses anotaron primero: El 1-0 lo anotó Troy Parrot a los 17 minutos, lo que hizo estallar el júbilo en el estadio.

Con Cristiano Ronaldo, Joao Felix y Bruno Fernandes en la delantera, Portugal trató de revertir el daño. Y aunque tuvo llegada al arco defendido por Caoimhin Kelleher, no pudo acortar distancias porque le faltó tino en la zona decisiva o los zagueros estuvieron atentos.

Para sorpresa de propios y extraños, antes de la pausa del medio tiempo los irlandeses volvieron a golpear el ánimo de la Selección de Portugal, que parecía dominar las acciones.

Al minuto 45 llegó el 2-0: Nuevamente Troy Parrot superó a la zaga visitante y mandó la pelota a las redes, pese a la estirada del portero Diogo Costa.

Así que Portugal se fue al vestidor con mucho para replantear, mientras Cristiano Ronaldo no podía ocultar su cara de enfado. Del otro lado, los irlandeses parecían serenos y confiados luego de ampliar la ventaja en el marcador.

Irlanda vs Portugal: Cristiano Ronaldo fue expulsado en la segunda parte

Video: Tercer Grado Deportivo | Falta de Calidad y Trabajo, los Males del Tri de Cara al Mundial 2026

La segunda parte no empezó mejor para Portugal, porque Irlanda se replegó para cuidar la ventaja y dejaba poco espacio a los atacantes.

Todo empeoró para los visitantes cuando Cristiano Ronaldo fue expulsado por darle un codazo a un rival, Inicialmente fue amonestado, pero luego de ver la repetición en el VAR, el silbante le mostró la tarjeta roja a los 67 minutos de juego. Panorama aún más complicado para remontar.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC