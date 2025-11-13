Hallan Sin Vida al Empresario Pesquero Édgar Heriberto Pérez Páez en Mazatlán, Sinaloa

El empresario pesquero Édgar Heriberto Pérez fue hallado sin vida al interior de un departamento en un complejo residencial conocido como “La Ventana”, en Mazatlán, Sinaloa.

Debido a que sus familiares desconocían su paradero y no tenían contacto con él, decidieron, con apoyo de personal de seguridad del complejo, abrir el domicilio con el número 404 para verificar si estaba bien, pero lo encontraron en el suelo.

De inmediato se pidió apoyo para que recibiera atención médica, pero el personal especializado que revisó al empresario determinó que ya no tenía signos vitales y certificó su muerte. La fiscalía local investiga las causas del deceso, ya que presentaba aparentes rastros de violencia; hasta ahora no se ha especificado qué tipo de lesiones sufrió.

¿Quién era el empresario Édgar Heriberto Pérez?

El empresario Édgar Heriberto Pérez, de 51 años, era conocido por tener embarcaciones pesqueras, principalmente del ramo camaronero.

Anteriormente, ya había sufrido un atentado en marzo de 2023, en un restaurante de la avenida Rafael Buelna, en inmediaciones de la zona turística de Mazatlán, al final sufrió múltiples heridas de bala, y tres comensales también resultaron lesionados; aparentemente, solo una persona causó los disparos.

Inseguridad en Sinaloa

El Informe de Incidencia Delictiva, en Sinaloa, menciona que se han registrado mil 432 homicidios dolosos entre enero y octubre de 2025. El mes pasado el estado reportó 130, que es el 7.7%, y lo sitúa en el tercer lugar nacional de violencia.

Dicho informe que presentó el Gabinete de Seguridad destaca que, en octubre, las entidades que registraron el mayor número de homicidios dolosos son:

Chihuahua con 155 (9.2%)

Guanajuato con 145 (8.6%)

Baja California con 121 (7.2%)

Edomex con 120 (7.1%).

