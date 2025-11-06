Muere Productor Aguacatero de Cotija, Michoacán, por Explosión de Mina Terrestre Artesanal

El dueño de una huerta de aguacate murió tras explotarle una presunta mina terrestre al caminar en el predio localizado en el municipio de Cotija, Michoacán.

Video relacionado: Aseguran 2.5 Toneladas de Cocaína en Costas de Michoacán

La víctima fue identificada como Alfonso “N”, de 53 años, originario de la comunidad de Plan del Cerro, del mismo municipio.

De acuerdo con las autoridades, la familia del hombre pidió ayuda ante el desconcierto de un día habitual en el que realizaba labores cotidianas entre los árboles de aguacate.

Según las primeras indagatorias, este habría pisado repentinamente una mina de fabricación casera; aun con vida, fue trasladado a un hospital en una camioneta de su propiedad a la cabecera municipal, donde lo aguardaban servicios de emergencia, quienes lo llevaron a un nosocomio de la ciudad de Los Reyes.

Momentos más tarde, el productor aguacatero perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

Historias recomendadas:

Con informació de N+

HVI