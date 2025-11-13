Guardia Costera EUA Detectó Buque Militar Ruso Cerca de Oahu, Hawái; Así Respondió

La Guardia Costera de Estados Unidos detectó un buque militar ruso el 29 de octubre de 2025, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Oahu, Hawái, cerca de aguas territoriales estadounidenses.

The United States Coast Guard detected a Russian military ship on October 29 approximately 15 miles (24 km) south of Oahu, near U.S. territorial waters, it said on Thursday in a statement.



¿Buques militares extranjeros pueden transitar fuera de aguas territoriales de otras naciones?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, una aeronave y un buque de la Guardia Costera respondieron al aviso del buque de inteligencia general auxiliar de la Armada de la Federación Rusa, Kareliya, indicó la Guardia Costera.

En cumplimiento del derecho internacional, el personal de la Guardia Costera está monitoreando las actividades del buque ruso cerca de aguas territoriales estadounidenses para brindar seguridad marítima a los buques estadounidenses que operan en la zona y apoyar los esfuerzos de defensa nacional de Estados Unidos

La Guardia Costera explicó que, según el derecho internacional, los buques militares extranjeros pueden transitar y operar fuera de las aguas territoriales de otras naciones, que se extienden hasta 12 millas náuticas desde la costa".

Rusia muestra poderío militar en el Pacífico

Apenas el 25 de septiembre de 2025, un submarino ruso con capacidad para lanzar misiles nucleares fue avistado cerca de Japón, un aliado clave de Estados Unidos, dicha acción de Moscú fue considerada como una forma de demostrar su poderío militar en el Pacífico.

De acuerdo con el medio especializado en defensa Naval News, Rusia tiene submarinos lanzamisiles balísticos que pueden transportar 16 misiles, y cada misil puede armarse con seis ojivas nucleares.

En julio, el presidente Vladimir Putin afirmó que los submarinos desempeñan un papel fundamental para garantizar la soberanía, la seguridad del país y proteger sus intereses.

Mientras el Ejército ruso continúa su guerra contra Ucrania, mantiene una presencia activa en aguas Indo-Pacífico, lo que Japón describió como una "gran preocupación de seguridad".

Al respecto, el Instituto Naval de Estados Unidos ha informado que la Flota del Pacífico rusa opera con cinco submarinos tipo Borei y Borei-A.

