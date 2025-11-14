"Ya Me Decidí": Donald Trump Se Pronuncia sobre Venezuela y sus Próximas Acciones Militares
Donald Trump advirtió que tomó una decisión sobre Venezuela y la presencia militar de Estados Unidos en la región, pero señaló que aún no puede compartir qué acciones tomará
Donald Trump declaró este viernes 14 de diciembre 2025, que ya tomó una decisión sobre sus posibles acciones sobre Venezuela.
- El gobierno de Estados Unidos apostó su mayor portaaviones, el Gerald R. Ford, en aguas del Caribe, lo que incrementó las tensiones con Venezuela.
- Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir el presunto “Cártel de los Soles”.
Donald Trump dice que tomó una decisión sobre Venezuela
“Ya me decidí”, dijo Trump mientras caminaba al avión presidencial, que le llevaría de Washington D.C. hacia Florida. El presidente de Estados Unidos fue increpado por los periodistas presentes sobre las reuniones que ha tenido sobre Venezuela.
En concreto, una persona alcanzó a preguntar: “¿Ya decidió qué le gustaría hacer en cuanto a acción respecto a Venezuela?”, a lo que Trump respondió que ha tomado una decisión, pero que aún no puede comunicarla:
Sí, ya me decidí. Sí. No les puedo decir qué será...
Bombardeos de Trump en el Caribe incrementan tensión con Venezuela
Las reuniones del republicano con el Pentágono han despertado gran interés en Washington, ante las posibles acciones militares que pudiera llevar Estados Unidos. Durante los últimos meses, el gobierno de Trump llevó a cabo varios ataques en el Caribe contra navíos presuntamente involucrados en el narcotráfico. El 10 de noviembre el más reciente, hasta el momento estos ataques suman 80 personas muertas, presuntos "narcoterroristas" como ha calificado el gobierno estadounidense.
Estas acciones han incrementado la tensión con Venezuela, que ha denunciado asedio por parte de los Estados Unidos.
El pasado 2 de noviembre, durante una entrevista con la cadena CBS, Donald Trump respondió afirmativamente a sí Maduro tenía “los días contados” como presidente de Venezuela. No obstante, se negó a confirmar si planea acciones terrestres en el país sudamericano:
No digo que sea verdad o mentira, pero ya sabes, no me inclinaría a decir que haría eso porque no hablo con un periodista sobre si voy a ir a atacar o no.
A estas declaraciones se sumó la llegada del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor que posee Estados Unidos. El navío fue enviado al Caribe en apoyo a las acciones contra el narcotráfico en la región.
Es respuesta, Venezuela anunció que movilizaría a 200 mil efectivos. Por su parte, el propio Nicolás Maduro ha pedido un fin a las “guerras eternas”. Además de los bombardeos en el Caribe frente a las costas de su país, el gobierno de Maduro ha visto un aumento en la presión internacional luego de que el Premio Nobel de la Paz lo ganara la opositora María Corina Machado, quien se mantiene en la clandestinidad desde las pasadas elecciones presidenciales.
